Андрей Будогосский: "Турбин - мой ученик? 52 процента судей премьер-лиги закончили центр "Футбольный арбитр"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия изучит матч 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0). По его словам, нужно поставить все точки над "i".

– Продолжается обсуждение резонансной встречи "Амкар" –"Зенит". Будет ли арбитраж этой встречи разбираться на контрольно-квалификационной комиссии?

– Да, будет. Мы рассматриваем все матчи, потому что речь идет о выплате бонусов арбитрам за хорошее судейство. И необходимо юридическое обоснование для выплаты этого бонуса. Что касается этой игры, то надо поставить все точки над "i", рассмотрев дискуссионные моменты.

– Есть мнение, что возвращение арбитра Евгения Турбина в РФПЛ связано с тем, что он является вашим учеником. Как отреагируете?

– Прежде всего, хочу сказать, что я не возвращал Турбина в премьер-лигу. Это было сделано моим предшественником Валентином Валентиновичем Ивановым в декабре 2015 года, когда меня и рядом, что называется, не стояло. О том, что Турбин является моим учеником, то скажу следующее – порядка 52 процентов главных судей премьер-лиги закончили центр "Футбольный арбитр" (Будогосский является его руководителем. – Прим. С.Е.). А всего таковых – 81 человек, или 23,2 процента, чем мы, конечно, гордимся. Но вне зависимости от этого, подход ко всем абсолютно одинаков, в чем можно было убедиться, например, на примере изменения количества назначений Сухому или Карасеву в связи с допущенными ошибками. (Сергей ЕГОРОВ)