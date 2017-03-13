Андрей Будогосский: "Турбин командирован на учебно-тренировочный сбор в Анапу"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" сообщил, что арбитр Евгений Турбин отправился на учебно-тренировочный сбор. Напомним, этот судья работал на встрече 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0). Во время игры он принял ряд спорных решений.

– Турбин не получил назначения на 20-й тур. С чем это связано?

– Турбин – кандидат педагогических наук и сейчас командирован в качестве старшего преподавателя на учебно-тренировочный сбор арбитров "Молодая перспектива" в Анапе, где будет находиться с 17 по 28 марта, и естественно, назначений на этот период получить не мог. (Сергей ЕГОРОВ)