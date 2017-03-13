Андрей Будогосский: "Турбин командирован на учебно-тренировочный сбор в Анапу"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" сообщил, что арбитр Евгений Турбин отправился на учебно-тренировочный сбор. Напомним, этот судья работал на встрече 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0). Во время игры он принял ряд спорных решений.
– Турбин не получил назначения на 20-й тур. С чем это связано?
– Турбин – кандидат педагогических наук и сейчас командирован в качестве старшего преподавателя на учебно-тренировочный сбор арбитров "Молодая перспектива" в Анапе, где будет находиться с 17 по 28 марта, и естественно, назначений на этот период получить не мог. (Сергей ЕГОРОВ)
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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
Komendant1
А кем командирован? Своим учителем, от греха подальше, пока страсти улягутся? Нормальный ход.
21:29
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Тот кто убил Зенит (с)
21:24