19:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Судьи РФПЛ были одухотворены словами Мутко"

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Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о вчерашней встрече судей премьер-лиги с президентом РФС Виталием Мутко. Он отметил, что совещание прошло в позитивном ключе.

– До сих пор нахожусь под впечатлением от встречи, – сказал Будогосский в эфире программы "Свисток". – Раньше судей размазывали по столу. Это был теплый разговор. Судьи задавали вопросы, Мутко отвечал. Встреча продолжалась более двух часов. Это был разговор о перспективах. Люди ушли одухотворенные словами Мутко. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы найти точки, нажав на которые можно дальше способствовать работе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хряк

Вся РОССИЯ уже одухворена Мутко, Димоном и либерально-экономическим блоком )))

19:53

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