Андрей Будогосский: "Судьи РФПЛ были одухотворены словами Мутко"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о вчерашней встрече судей премьер-лиги с президентом РФС Виталием Мутко. Он отметил, что совещание прошло в позитивном ключе.

– До сих пор нахожусь под впечатлением от встречи, – сказал Будогосский в эфире программы "Свисток". – Раньше судей размазывали по столу. Это был теплый разговор. Судьи задавали вопросы, Мутко отвечал. Встреча продолжалась более двух часов. Это был разговор о перспективах. Люди ушли одухотворенные словами Мутко. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы найти точки, нажав на которые можно дальше способствовать работе.