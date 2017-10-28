12:30 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Снимаю шляпу перед Гончаренко"

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Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 15-го тура чемпионата России "Арсенал"ЦСКА (1:0). Напомним, на 54-й минуте встречи судья удалил полузащитника армейцев Константина Кучаева за две желтые карточки.

– Работу арбитра оцениваю положительно, – говорит Будогосский. – Понимаю, что, возможно, возникает дискуссионный момент, связанный со второй желтой карточкой.

– Как этот момент прокомментируете?

– Есть эпизоды, связанные с дисциплинарными санкциями, определить уровень нарушения которых может только арбитр на футбольном поле. Только он может прочувствовать накал эпизода, внутреннюю составляющую нарушения и вынести ту или иную санкцию. Лапочкин управляет игрой и понимает, что любая карточка – элемент управления. Надо относиться с пониманием к тем решениям, которые принимает судья.

– Что бы я хотел сказать отдельно, – продолжил Будогосский. – Хочу снять шляпу перед главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, который поставил на место телекомментатора, увидевшего в прекрасной игре в футбол только пережаренные пирожки с протухшим мясом, рассматривая один аспект и пытаясь его педалировать.

– Какова оценка работы арбитра инспектором?

– Положительная. (Сергей ЕГОРОВ)

Гончаренко ушел с флеш-интервью после третьего вопроса об удалении

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А ""педалированные"" /по Будогосскому/ пирожки - то, которые "протухшие", явно с "конятиной"...

12:42

Vlаdimir

Хочется верить в скорую отставку Будогосского ...

12:42