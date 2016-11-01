Андрей Будогосский: "Система видеоповторов убьет футбол"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский затруднился прокомментировать слова президента РФПЛ Сергея Прядкина, который в интервью "СЭ" заявил, что многие российские клубы поддерживают идею введения видеоповторов со следующего сезона. По словам Будогосского, видеоповторы убьют футбол.
- Я не разговаривал с Сергеем Геннадьевичем (Прядкиным. - Прим. "СЭ"), не знаю его позиции, - приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Поэтому мне сложно дать комментарий по этому поводу. Но я на практику видеоповторов смотрю абсолютно отрицательно. Это убьет футбол.
Есть только одна система, которая, на мой взгляд, может быть использована, - система определения взятия ворот, а все остальное, простите, испражнения от футбола. Вполне возможно, что система взятия ворот появится в России. Сейчас на Кубке конфедераций-2017 она будет установлена.
pustot+
испражнения от футбола....уф, как мощно. надо записать. И напомнить, когда их, повторы, введут.
12:49
ataman1961
долго же он ждал назначения лет 15. он переживает что не только судьи убивают наш футбол но еще кто то
12:48
Zico1
Г-н Будогосский, кроме футбола, интересно, чем-нибудь ещё интересуется? А то можно было бы сообщить ему, что после введения видеопросмотров в теннисе, волейболе, хоккее эти игры каким-то чудесным образом остались живы и даже развиваются.
12:20
bvp
Кадры решают все. Если главный судья против видеоповторов, то как это будет работать? Гнать надо таких руководителей.
12:14
Don Miguel
Интересно, кто из них лебедь, а кто рак. И куда делась щука. Вроде же одна команда....
12:06