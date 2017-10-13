Андрей Будогосский: "Система видеоповторов не будет запущена на матче "Краснодара" и "Ахмата"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что система видеоповторов не будет внедрена на матче 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом", так как это противоречит правилам ФИФА. В среду официальный сайт краснодарского клуба сообщил, что система видеоповторов впервые в России будет опробована 3 декабря.

- В Краснодаре? Не будет там ничего, потому что ФИФА нам не разрешит этого сделать, - цитирует "Р-Спорт" Будогосского. - Мы не имеем права ставить телегу впереди лошади, есть четкие требования ФИФА и УЕФА, которые мы должны выполнять. Мы и будем их выполнять. И идея опробовать систему видеоповторов на матче "Краснодара" и "Ахмата" на сегодняшний день противоречит правилам ФИФА.

Необходимо утверждать программу внедрения видеосистем и план ее реализации. Есть определенный порядок работы. До шести месяцев должна идти подготовка к запуску этих систем.