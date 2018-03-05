Андрей Будогосский: "Сельдяков забыл показать красную карточку - это методическая ошибка"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что у него есть только одна претензия к судье матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0) Владимиру Сельдякову. По мнению Будогосского, Сельдяков в целом вел последовательную линию управления.

– Подчеркну – высказываю свое личное мнение, которое может быть откорректировано контрольно-квалификационной комиссией, если она станет рассматривать эпизоды. Считаю, игра получилась очень трудной, а арбитр вел принципиальную и, подчеркиваю, последовательную линию управления.

– В конце игры Сельдяков, показав вторую желтую карточку футболисту "Амкара", не удалил его. Что произошло?

– Это методическая ошибка. Никакой трагедии, впрочем, не вижу. Даже если арбитр забыл показать карточку, это не отменяет его права выносить дисциплинарные санкции, которые затем вносятся в протокол. Карточка – это иллюстративное подтверждение того, что фиксируется предупреждение или удаление. Тот факт, что не была показана красная карточка – это следствие напряженной атмосферы, того, как вели себя болельщики. Судья, возможно, отвлекся. Но в протоколе достаточно четко написано, что футболист удален за второе предупреждение – за грубую игру. Юридически арбитр все оформил верно, что от него и требуется. Вот эта методическая ошибка – единственное замечание к арбитру, которое у меня есть. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Андрея Будогосского