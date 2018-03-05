20:29 5 марта | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Сельдяков забыл показать красную карточку - это методическая ошибка"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что у него есть только одна претензия к судье матча 21-го тура чемпионата России "Зенит""Амкар" (0:0) Владимиру Сельдякову. По мнению Будогосского, Сельдяков в целом вел последовательную линию управления. 

– Подчеркну – высказываю свое личное мнение, которое может быть откорректировано контрольно-квалификационной комиссией, если она станет рассматривать эпизоды. Считаю, игра получилась очень трудной, а арбитр вел принципиальную и, подчеркиваю, последовательную линию управления.

– В конце игры Сельдяков, показав вторую желтую карточку футболисту "Амкара", не удалил его. Что произошло?

– Это методическая ошибка. Никакой трагедии, впрочем, не вижу. Даже если арбитр забыл показать карточку, это не отменяет его права выносить дисциплинарные санкции, которые затем вносятся в протокол. Карточка – это иллюстративное подтверждение того, что фиксируется предупреждение или удаление. Тот факт, что не была показана красная карточка – это следствие напряженной атмосферы, того, как вели себя болельщики. Судья, возможно, отвлекся. Но в протоколе достаточно четко написано, что футболист удален за второе предупреждение – за грубую игру. Юридически арбитр все оформил верно, что от него и требуется. Вот эта методическая ошибка – единственное замечание к арбитру, которое у меня есть. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Андрея Будогосского

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ВЛАР

Это что, Будогосский готовит общественное мнение по поводу предстоящего наказания Сельдякова за якобы методическую ошибку (а на самом деле, что тот непредвзято отсудил матч зенит -Амкар)?

22:26 5 марта

садко

Вопрос к Будогосскому, чем занимались судьи на сборах за границей если допускают такие простые методические ошибки. Матч как сказал Будогосский получился трудный для судейства и Сельдяков как говориться поплыл и не смог держать игру под контролем и забыл показать красную карточку. А почему тогда резервный судья Левников не подсказал в том моменте. Левников заслуживает суровое наказание.

21:14 5 марта

Lars Berger

Будогосскому нужно семинары в СВР проводить... Как правильно отмазываться.

20:54 5 марта

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