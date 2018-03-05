Андрей Будогосский: "Сельдяков забыл показать красную карточку - это методическая ошибка"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что у него есть только одна претензия к судье матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0) Владимиру Сельдякову. По мнению Будогосского, Сельдяков в целом вел последовательную линию управления.
– Подчеркну – высказываю свое личное мнение, которое может быть откорректировано контрольно-квалификационной комиссией, если она станет рассматривать эпизоды. Считаю, игра получилась очень трудной, а арбитр вел принципиальную и, подчеркиваю, последовательную линию управления.
– В конце игры Сельдяков, показав вторую желтую карточку футболисту "Амкара", не удалил его. Что произошло?
– Это методическая ошибка. Никакой трагедии, впрочем, не вижу. Даже если арбитр забыл показать карточку, это не отменяет его права выносить дисциплинарные санкции, которые затем вносятся в протокол. Карточка – это иллюстративное подтверждение того, что фиксируется предупреждение или удаление. Тот факт, что не была показана красная карточка – это следствие напряженной атмосферы, того, как вели себя болельщики. Судья, возможно, отвлекся. Но в протоколе достаточно четко написано, что футболист удален за второе предупреждение – за грубую игру. Юридически арбитр все оформил верно, что от него и требуется. Вот эта методическая ошибка – единственное замечание к арбитру, которое у меня есть. (Сергей ЕГОРОВ)
ВЛАР
Это что, Будогосский готовит общественное мнение по поводу предстоящего наказания Сельдякова за якобы методическую ошибку (а на самом деле, что тот непредвзято отсудил матч зенит -Амкар)?
22:26 5 марта
садко
Вопрос к Будогосскому, чем занимались судьи на сборах за границей если допускают такие простые методические ошибки. Матч как сказал Будогосский получился трудный для судейства и Сельдяков как говориться поплыл и не смог держать игру под контролем и забыл показать красную карточку. А почему тогда резервный судья Левников не подсказал в том моменте. Левников заслуживает суровое наказание.
21:14 5 марта
Lars Berger
Будогосскому нужно семинары в СВР проводить... Как правильно отмазываться.
20:54 5 марта