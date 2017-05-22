Андрей Будогосский: "С удовольствием поздравлю Безбородова". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "С удовольствием поздравлю Безбородова"

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Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высказал мнение о решении исполкома РФС признать петербуржца Владислава Безбородова лучшим арбитром сезона. В этом сезоне Безбородов работал на 18 матчах, в которых показал футболистам 80 желтых карточек, 7 красных и назначил 7 пенальти.

– Очень рад за Владислава, – говорит Будогосский. – С удовольствием его поздравляю. Отношусь с полным доверием к такому решению. Безбородов давно и преданно служит футболу.

– Что касается наших текущих дел, – продолжает Будогосский, – необходимо подвести итоги рейтинга. Кто из арбитров на что наработал, что заслужил – в дальнейшем примем решения, исходя из этого рейтинга. Мы должны подвести итоги сезона в целом, провести полный анализ сделанного нашей командой. Основная задача – поиск арбитров. Сами по себе они не рождаются, надо выстраивать всю пирамиду, чем и занимаемся. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

За что несушка хвалит петуха?...

19:52