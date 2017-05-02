Андрей Будогосский: "С Сергеем Галицким разговаривал, но судейство мы не обсуждали"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подтвердил корреспонденту "СЭ" факт разговора с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким после вчерашнего матча 26-то тура премьер-лиги с "Анжи".

В то же время Будогосский подчеркнул, что тема судейства в игре "быков" и махачкалинцев не поднималась.

– Что касается намерений "Краснодара" сделать заявление (по информации "СЭ", оно с высокой долей вероятности будут касаться темы судейства. – Прим. С.Е.), то никаких претензий со стороны Сергея Галицкого я не слышал. Мы с ним разговаривали, но совершенно на другую тему. Может быть, что-то и готовится, но я не в курсе этого. Вопрос видеоповторов также не поднимался. Мы как раз обсуждали тему комплектации наших стадионов. Но для начала нужно дождаться Кубка конфедераций, там это оборудование будет. Виталий Леонтьевич (Мутко. – Прим. С.Е.), насколько мне известно, пристально занимается этим вопросом. (Сергей ЕГОРОВ)