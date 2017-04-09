Андрей Будогосский: "РФС обязательно будет назначать на топ-матчи бригады из пяти судей"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что организация уже в этом сезоне обязательно вернется к практике назначения на самые значимые матчи чемпионата России бригад из пяти судей. В субботу о возможности назначения подобных судей упомянул на конференции РФС глава организации Виталий Мутко.

– Хочу сказать, что эту систему со, скажем так, полновесными бригадами мы проговаривали с Виталием Леонтьевичем (Мутко), и я искренне рад, что он активно откликнулся на эту идею и поддержал ее, – цитирует ТАСС Будогосского. – В таком подходе нет ничего нового, на некоторые матчи уже назначались такие бригады – судья, два помощника, два дополнительных ассистента судьи и резервный судья. Естественно, мы вернемся к практике назначения полновесных судейских бригад на наиболее знаковые и сложные матчи, чтобы свести к минимуму возможное количество ошибочных решений.

Будет ли использована данная практика на матче 23-го тура между "Спартаком" и "Зенитом"? Пока не стал бы комментировать, на какие матчи будут назначены такие бригады. У нас не только матч "Спартак" – "Зенит" может быть знаковым. Я уже говорил, что сейчас у нас вообще нет проходных встреч в чемпионате, у нас любая игра имеет большое значение для обеих команд с точки зрения их места в турнирной таблице. Поэтому мы будем ориентироваться на то, насколько важно нам назначить на ту или иную игру полновесную бригаду судей.

Конечно, есть сложности с судьями, безусловно. Потому что в начале сезона мы ориентировались на одних арбитров, а сейчас ситуация, прежде всего, в количественном отношении другая. Будем исходить из того, чтобы максимально качественно обеспечивать каждую игру.