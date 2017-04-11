Андрей Будогосский: "Приношу извинения "Крыльям Советов"

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский извинился перед "Крыльями Советов" за ошибку судейской бригады Виталия Мешкова в матче 22-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:2).

- Многие поторопились обвинить Мешкова в том, что он назначил ошибочный 11-метровый удар, - сказал Будогосский в эфире передачи "Свисток". - Но первоначально Виталий назначил как раз штрафной. И все было бы хорошо, если бы ассистент Ринат Деушев не проявил ненужной инициативы, не вмешался в этот эпизод и не настоял на том, что это 11-метровый удар. Спрашиваете, почему судья поддался влиянию помощника? Все-таки с позиции Деушева линия штрафной площади могла просматриваться лучше, чем с позиции Мешкова. Это обстоятельство сыграло роковую роль в окончательном решении, которое принял Мешков. Очень печальный момент.

Я не анонсирую никаких решений, но настораживает качество работы Деушева. Вспомните матч "Амкар" – "Зенит", когда не было зафиксировано положение вне игры, после чего произошел тот самый громкий эпизод. Теперь еще и это его решение, которое привело к ошибке.

Я понимаю реакцию "Крыльев Советов". Могу только принести извинения за то, что возникло на футбольном поле. Это не украшает нашу работу, это действительно ошибка. В то же время по полной программе я бы не отдавал всю ответственность за эпизод Мешкову, львиная доля лежит на помощнике.

Что касается попадания мяча в руку защитнику "Амкара" в штрафной площади, то, на мой взгляд, это нарушение правил, рука должна быть убрана.