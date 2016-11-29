Андрей Будогосский: "Порой испытываем огромные трудности с назначением арбитров"

Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал эксклюзивное интервью "СЭ" – в течение часа он отвечал на вопросы Александра БОБРОВА. Он подчеркнул, что ситуация в российском судействе непростая.

– Вы руководите департаментом без малого месяц. Могли бы подвести промежуточные итоги своей работы?

– Самое главное, что исполком рассмотрел ту программу развития судейства, которая была предварительно представлена Виталию Леонтьевичу Мутко. Она принята за основу, а к 9 декабря рабочая группа должна представить эту программу уже в окончательном виде. Кроме того, мы стали создавать нормативную базу. Очень важным этапом стало формирование контрольно-квалификационной комиссии (ККК). Считаю архиважным реализовать известную латинскую истину: не может быть наказания без закона. Все те решения судей, которые являются дискуссионными или проблемными, должны получать адекватную оценку – не мою и не председателя судейского комитета Николая Левникова, а независимой комиссии. О ее решениях мы информируем лиги, сообщая, каким признано судейство. Поддержание контакта с лигами считаю одной из основных задач.

– Насколько сложна ситуация в нашем судействе? Имею в виду, конечно, премьер-лигу.

– Непростая. К сожалению, порой испытываем огромные трудности с назначением арбитров. Чтобы этого в дальнейшем избежать, создадим единую высшую группу рефери. В нее войдут судьи категории Про, работающие сегодня в премьер-лиге, и категории А (те, кто работает в ФНЛ). Внутри они будут разбиты на определенные подгруппы – в зависимости от качества и перспективности. Категория А станет резервом, своеобразным дублем.

Перед сбором арбитров категории Про, который пройдет в феврале в Турции, проведем в Москве углубленное медицинское обследование каждого рефери. Не секрет, что некоторые наши судьи, мягко говоря, не соблюдают требования по весовым параметрам. Отсюда неправильный выбор позиции и ошибки. С такими людьми проведем серьезную беседу. Если они не хотят или не могут привести себя в порядок, поблагодарим их за работу и предложим заняться каким-то другим видом деятельности.

Мы намерены обойтись без одно-двухдневных сборов. На мой взгляд, они ничего не дают. Это просто посиделки.

А лакмусовой бумажкой на сборах, конечно, должны стать игры. На турецком сборе запланированы 50 матчей.

Полностью интервью Будогосского