Андрей Будогосский: "Полностью доверяю ассистенту в матче "Зенит" - "Уфа" - мяч не покинул пределы поля"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире передачи "Свисток" отметил, что доверяет ассистенту арбитра матча "Зенит" - "Уфа" (3:0), который определил, что мяч не вышел за пределы поля перед тем, как был назначен пенальти в ворота уфимской команды. По его словам, видеоповторы не могут дать полную картину, так как камеры расположены под углом к воротам.

- Я порой дискутирую с экспертом "СЭ" Александром Бобровым, прочитал его мненине. Я соглашусь с его позицией. Он правильно определил, что камера находится под определенным углом. Любая наша оценка будет не совпадать с мнением ассистента арбитра, который в этом моменте находится в идеальном положении. Только его взгляд определяет факт выхода мяча. Полностью доверяю его мнению - мяч не вышел за пределы.

Здесь все крутится вокруг того, что игра останавливается только тогда, когда звучит свисток судьи. Команды должны играть до конца.

Правильно ли назначен пенальти в пользу "Зенита"?