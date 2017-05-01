Андрей Будогосский: "Пока по матчу "Краснодар" – "Анжи" у меня вопросов нет"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал работу арбитра Владимира Сельдякова на матче 26-го тура "Краснодар" – "Анжи" (0:0).

– Пока вопросов по этому матчу лично у меня нет, – сказал Будогосский. – Хотя я пока не получил всей информации.

– Как прокомментируете момент, когда рефери не засчитал из-за вне игры гол Смолова?

– Впечатление такое, что да, вне игры было. Но, конечно, надо посмотреть с разных ракурсов. Опять мы говорим о проблемах показа. Один, даже два ракурса не всегда обеспечивают восприятие той ситуации, которая есть на самом деле. Иной раз берем не только запись ТВ, но и запись команд. Иногда эта запись укрупняется, и в этом случае порой лучше видно, чем по ТВ. Хотя офсайдная камера позволяет определить положение вне игры. Но я еще раз скажу, что не могу быть экспертом во всех ипостасях, в отличие от эксперта, который есть в одном из средств массовой информации. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи" // Правильно ли не засчитан гол "Краснодара"? //

Арбитр Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Анжи"