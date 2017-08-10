Андрей Будогосский: "Обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева. Надо заканчивать с этим бардаком"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский обратится к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой поручить комитету по этике рассмотреть высказывания генерального директора московского "Динамо" Евгения Муравьева о судействе.

В четверг "Динамо" выступило с официальным заявлением в адрес судей. В нем Муравьев говорит о плохой работе арбитров. В частности, руководитель обвиняет в некомпетентности Сергея Лапочкина из-за назначенного пенальти в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1).

- Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике, - приводит ТАСС слова Будогосского. - Надо заканчивать с этим бардаком.

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