13:45 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева. Надо заканчивать с этим бардаком"

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский обратится к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой поручить комитету по этике рассмотреть высказывания генерального директора московского "Динамо" Евгения Муравьева о судействе.

В четверг "Динамо" выступило с официальным заявлением в адрес судей. В нем Муравьев говорит о плохой работе арбитров. В частности, руководитель обвиняет в некомпетентности Сергея Лапочкина из-за назначенного пенальти в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1).

- Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике, - приводит ТАСС слова Будогосского. - Надо заканчивать с этим бардаком.

Андрей Будогосский: "Заявление "Динамо"? Пусть вначале обращаются в премьер-лигу"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4474531

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Спринт

Моторист и ставил Будогоского, что бы был бардак. И можно было (по понятиям) рулить футболом в целом, и результатами матчей в частности.

14:16

Слоня

Судя по заголовку, судейский корпус разгоняют. И давно пора коллег Райана Аткина развальцевать.

14:12