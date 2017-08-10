Андрей Будогосский: "Обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева. Надо заканчивать с этим бардаком"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский обратится к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой поручить комитету по этике рассмотреть высказывания генерального директора московского "Динамо" Евгения Муравьева о судействе.
В четверг "Динамо" выступило с официальным заявлением в адрес судей. В нем Муравьев говорит о плохой работе арбитров. В частности, руководитель обвиняет в некомпетентности Сергея Лапочкина из-за назначенного пенальти в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1).
- Думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике, - приводит ТАСС слова Будогосского. - Надо заканчивать с этим бардаком.
Андрей Будогосский: "Заявление "Динамо"? Пусть вначале обращаются в премьер-лигу"
Спринт
Моторист и ставил Будогоского, что бы был бардак. И можно было (по понятиям) рулить футболом в целом, и результатами матчей в частности.
14:16
Слоня
Судя по заголовку, судейский корпус разгоняют. И давно пора коллег Райана Аткина развальцевать.
14:12