Андрей Будогосский: "О красной карточке Вернблуму не может быть речи"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский после матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА заявил, что у него не вызвало сомнений решение главного арбитра встречи Сергея Карасева удалить полузащитника армейцев Хетага Хосонова. Он также отметил, что судья принял правильное решение, не став удалять другого хавбека красно-синих Понтуса Вернблума.

- Больше всего вопросов вызвали два эпизода – удаление Хосонова и удар Верблума локтем в лицо Алексею Миранчуку. Что скажете?

- Посмотрим еще эпизоды. Видел их с трибуны – вопросы решения арбитра не вызвали.

- Удар Вернблума – не красная карточка?

- Ни о какой красной карточки не может быть речи. Я посмотрел запись момента, это стопроцентная желтая карточка.

- То есть абсолютно верное решение?

- Абсолютно, полностью его поддержу. Мое мнение – нарушение сто пудов идет на желтую карточку. (Сергей ЕГОРОВ)

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