Андрей Будогосский: "Нет судей, которые работают только в ФНЛ, а другие – только в РФПЛ, все равны"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский считает, что не стоит зацикливаться на том, что Сергей Карасев, Сергей Иванов и Алексей Еськов будут обслуживать матчи ФНЛ.

– Прежде всего надо понять одну простую вещь – мы выстроили определенную работу, – сказал Будогосский в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас нет судей, которые работают только в ФНЛ, а другие – только в РФПЛ. Есть единая высшая группа судей, в которую входят арбитры категории "Про" и судьи категории "А". Отличия заключаются в том, что в любое время на основании качества работы мы можем одного из судей перевести из одной категории в другую на какой-то промежуток времени.

При этом хочу подчеркнуть одну существенную вещь. Есть несколько условий для перевода арбитра из одной категории в другую: получение трех неудовлетворительных оценок – от 7,9 до 7,7 или получение одной оценки ниже 7,6. Все оценки подтверждаются комиссией, и происходит ротация. Но это не значит, что, если судья перешел из высшей категории в низшую, будет находиться в ней пожизненно. Он должен отработать и показать, что сделал определенные выводы, и мы вправе вернуть его назад. Поэтому информация, которая появляется в СМИ, не совсем соответствует действительности. Например, пишут, что Мешков будет работать в ФНЛ, но он уже там работает по решению комиссии, и он уже зарекомендовал себя, и он может претендовать на категорию "Про". Не стоит зацикливаться на отдельных судьях. Все равны. Требования одинаковые.