Андрей Будогосский: "Некоторые бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" отметил, что слухи о его отставке не имеют под собой никаких оснований. По его словам, эта ситуация напоминает украинский майдан.

– Как отреагировали на слухи о своей отставке? Есть ли что-то под этой информацией?

– Есть только один запах, распространяемый некоторыми средствами массовой информации. И больше ничего. Официально хочу заявить, что нет конфликтов с абсолютным большинством межрегиональных судейских центров.

– Сергей Французов, глава коллегии московских судей, активно вас атакует.

– Говорю еще раз – Москва это не вся Россия, а ее составная часть. Ориентироваться только на Москву мы не можем. Та информация, которая порой публикуется на сайте коллегии судей Москвы, мягко говоря, не соответствует действительности. Утверждения господина Французова о том, что он прекратил инспектировать, мягко говоря, лукавство. У меня есть список, представленный Москвой и подписанный руководителем федерации футбола Анохиным и самим Французовым, где господин Французов включает себя в этот список инспекторов под номером 2, а господина Енютина под номером 5. Несмотря на заявление о том, что они не станут заниматься инспектированием, пока судейством управляют Будогосский и Бутенко, в списке они есть. Принципы, исповедуемые господином Французовым, недостаточно позиционны. Все то, что делалось нами в плане совершенствования системы управления судейством – следствие программы, которая была принята за основу исполкомом РФС.

– Вы сказали, что ситуация весьма похожа на судейский майдан. Поясните, что имели ввиду?

– История повторяется – один раз в виде трагедии, как на Украине, а второй – в виде фарса. И я прекрасно понимаю, что некоторые бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу, которая выступает против решений, принимаемых судейским комитетом и департаментом судейства и инспектирования. При этом оттенок майдана не оранжевый, а желтый – потому что в этом принимают участие некоторые представители прессы. Я в течение трех лет руководил московской коллегией судей и был вице-президентом московской федерации футбола. И когда уходил со своего поста, в рекомендательном списке судей от Москвы было 62 человека. Сегодня там порядка 42 человек. Спрашивается, куда делись 20 судей из Москвы? Это показатель работы господина Французова и его команды. В ней есть сразу несколько человек, которые не сдали экзамены, будучи инспекторами. Непонятно, как люди, не сдавшие экзамены, могут преподавать. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Андрея Будогосского