Андрей Будогосский: "Не оправдываю ассистента Вилкова, но, возможно, были трудности с оценкой ситуации"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский напомнил главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, что в работе арбитров могут быть ошибки. Накануне наставник армейцев после матча 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:1 - единственный гол был забит после судейской ошибки) заявил, что ему тяжело понять судейство, и что об его команду просто "вытирают ноги".

– Человек, который работает на таком уровне, должен владеть правилами игры в футбол. В них говорится, в том числе и о том, что многие ситуации субъективны, а судьи – это люди, а значит, делают ошибки.

А с точки зрения эмоциональной – пусть эти высказывания оценит комитет по этике. Мы находимся в правовом поле, имею в виду Конвенцию УЕФА по судейству. Так вот, она запрещает футбольным клубам каким-либо образом вмешиваться в действия арбитров. Кроме того, эта же Конвенция запрещает каким-либо образом наказывать рефери – отстранять их от судейства, убирать из списков за ошибки. Мы не наказываем, а регулируем их назначения. Безусловно, Кудрявцев (ассистент Вилкова, допустивший ошибку в голевом эпизоде - Прим."СЭ") должен будет какое-то время отработать на другом уровне – на матчах ФНЛ и ПФЛ. Он должен доказать, что уровень его квалификации соответствует тем требованиям, которые предъявляются к ассистентам премьер-лиги. Хотел бы сказать и вот какую вещь, ответив на высказывания о том, что у нас безобразное судейство.

Что говорит Кудрявцев?

– Он признал ошибку. Не оправдываю его, но оценим позицию – перед ним одна штанга, за линией ворот стоит Акинфеев, вторая штанга. Возможно, были трудности с оценкой ситуации. Но в любом случае момент и оценка ситуации очевидна. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Андрея Будогосского

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