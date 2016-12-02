Андрей Будогосский: "Наши арбитры порой на порядок выше забугорных коллег"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский считает, что отечественные арбитры лучше разбираются в футболе, чем их иностранные коллеги. Он не согласен с излишней критикой в адрес российских судей.
– Я не знаю, в каких условиях работают иностранные судьи, но могу сказать, что наши арбитры порой на порядок выше своих забугорных коллег, - цитирует ТАСС Будогосского. - В своей массе они работают в более сложных условиях. Техника арбитража наших рефери носит более качественный характер, и они лучше понимают футбол, тем более многие играли на профессиональном уровне – тот же Владислав Безбородов или Алексей Николаев, который является мастером спорта международного класса по футзалу. Однако в СМИ нередко читаем только негативные отклики на работу арбитров.
Думаю, мы немало потеряли в своей школе, в том числе преемственность традиций прихода забугорных коллег. Один из них, может быть, искренне старался принести пользу судейству, а другой выполнял функции туриста-краеведа, разъезжая по стране и знакомясь с достопримечательностями. Но проблема понимания нашего арбитража, его особенностей, без учета нашего менталитета, особенностей нашей страны, судейских традиций, очень трудно реализуема.
Веефника
"Но проблема понимания нашего арбитража, его особенностей, без учета нашего менталитета, особенностей нашей страны, судейских традиций, очень трудно реализуема." ====== Нужно излагать проще: "Проблема понимания нашего арбитража очень трудно реализуема". Всю жизнь (кроме одной недели) живу в родной стране, знаю ее особенности, являюсь носителем нашего менталитета, но ни хрена в действиях наших арбитров не понимаю! И этот факт честно признает Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский. За что ему огромное нашенское спасибо!!!
17:47
Lars Berger
Патриот, туды его в качель...)
17:31
Singbеrt7
Хватит хрень нести. Забугорные не ангажированные, в отличие от российских (читай столичных) судеек. Гаишники от футбола! Не дай бог Рамзан рассердится или какой-нибудь московский клуб будет недоволен судейством и на Сэксе целую неделю будут обсасывать эту тему. А Алексей Николаев пусть судит футзальных, с его животом покрывать большие расстояния сложно! Достали уже....((
17:24