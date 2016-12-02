Андрей Будогосский: "Наши арбитры порой на порядок выше забугорных коллег"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский считает, что отечественные арбитры лучше разбираются в футболе, чем их иностранные коллеги. Он не согласен с излишней критикой в адрес российских судей.

– Я не знаю, в каких условиях работают иностранные судьи, но могу сказать, что наши арбитры порой на порядок выше своих забугорных коллег, - цитирует ТАСС Будогосского. - В своей массе они работают в более сложных условиях. Техника арбитража наших рефери носит более качественный характер, и они лучше понимают футбол, тем более многие играли на профессиональном уровне – тот же Владислав Безбородов или Алексей Николаев, который является мастером спорта международного класса по футзалу. Однако в СМИ нередко читаем только негативные отклики на работу арбитров.

Думаю, мы немало потеряли в своей школе, в том числе преемственность традиций прихода забугорных коллег. Один из них, может быть, искренне старался принести пользу судейству, а другой выполнял функции туриста-краеведа, разъезжая по стране и знакомясь с достопримечательностями. Но проблема понимания нашего арбитража, его особенностей, без учета нашего менталитета, особенностей нашей страны, судейских традиций, очень трудно реализуема.