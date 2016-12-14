Андрей Будогосский: "На образе Безбородова можно привлекать мальчишек, которые бы на него ориентировались"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выразил мнение, что СМИ недостаточно внимания уделяют личностям арбитров и акцентируют внимание только на их работе и ошибках.

– За последние полгода вы опубликовали хоть одну статью про арбитра – кто он такой, кем работает, чем он дышит? - возмутился Будогосский.

– Александр Борисович Бобров несколько раз публиковал подобные материалы об арбитрах. В том числе об Алексее Николаеве, с ним же сделано интервью в рубрике "Разговор по Пятницам".

– Но не один Алексей Николаев формирует сегодня премьер-лигу. К нему особый интерес, безусловно.

– С Сергеем Карасевым также были интервью.

– Это понятно. К Николаеву был интерес в силу того, что он и занимал должность, и судил. Карасев попал на высокий уровень. Но задаю простой вопрос – что вы написали о Лапочкине, о Безбородове

– как он живет?

– О нем писали, когда Владислав получил назначение на резонансный матч.

– Говорю о жизни этого арбитра – как он пришел в судейство? На образе Безбородова можно привлекать мальчишек, которые бы на него ориентировались, понимаете? (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского