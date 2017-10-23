Андрей Будогосский: "Мяч попал в руку Фернандесу? Это не пенальти"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров Михаила Вилкова на матче 14-го тура между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). Он отметил, что критических ошибок судья не допустил.
– Как оцените судейство Михаила Вилкова?
– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.
– Критических ошибок он не допустил?
– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.
– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?
– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию "нарушение правил". (Сергей ЕГОРОВ)
kpoxa
Интересно, Будогосский то момент видел? Или он абстрактно так рассуждает. Фернандес махнул локтем, остановил мяч. И что это? Не пенальти?
14:42