14:24 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Мяч попал в руку Фернандесу? Это не пенальти"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров Михаила Вилкова на матче 14-го тура между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). Он отметил, что критических ошибок судья не допустил.

 
Воскресенье. Москва. ЦСКА - &quot;Зенит&quot; - 0:0. Михаил ВИЛКОВ успокаивает Игоря АКИНФЕЕВА и МАРИУ ФЕРНАНДЕСА.ЦСКА - "Зенит": Вилков допустил одну ошибку, но решающую

– Как оцените судейство Михаила Вилкова?

– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

– Критических ошибок он не допустил?

– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию "нарушение правил". (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kpoxa

Интересно, Будогосский то момент видел? Или он абстрактно так рассуждает. Фернандес махнул локтем, остановил мяч. И что это? Не пенальти?

14:42