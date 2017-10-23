Андрей Будогосский: "Мяч попал в руку Фернандесу? Это не пенальти"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров Михаила Вилкова на матче 14-го тура между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). Он отметил, что критических ошибок судья не допустил.

– Как оцените судейство Михаила Вилкова?

– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

– Критических ошибок он не допустил?

– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию "нарушение правил". (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского