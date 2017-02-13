Андрей Будогосский: "Может, Сухина завтра будет главой правительства, что я буду комментировать?"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение бывшего арбитра Станислава Сухины, который ранее занимал пост заместителя департамента, начальником "Локомотива".

– Не видите в назначении бывших арбитров на ответственные посты в клубах тенденции?

– Не могу это комментировать. Право любого человека – работать там, где он считает нужным. Может, он завтра будет главой правительства, что я буду комментировать? Человек пришел на новую работу, пусть работает. (Сергей ЕГОРОВ)