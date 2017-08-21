Андрей Будогосский: "Квалификация позволяет арбитрам Левникову и Турбину продолжать работу в премьер-лиге"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский отметил уровень арбитров Кирилла Левникова и Евгения Турбина. По его словам, оба рефери хорошо отработали в матчах Футбольной национальной лиги.

- Будут ли Левников и Турбин еще работать на играх РФПЛ? Почему нет? И Левников, и Турбин опять-таки пропустили в соответствии с нашими нормативными документами определенное количество туров по высшей рекомендации в премьер-лиге, хорошо отработали на соревнованиях ФНЛ, - цитирует ТАСС Будогосского. - На наш взгляд, квалификация вполне позволяет этим рефери продолжать работу и получать назначения в категории "Про", где они изначально утверждены. С Мешковым, к сожалению, сложнее. Я беседовал с ним на днях. Он еще до конца не восстановился после травмы и продолжает курс реабилитации.

Арбитр Левников наказан и переведен в ФНЛ. За ним последует Турбин?