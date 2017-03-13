20:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Карасеву снижается нагрузка на один тур"

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Евгений ТУРБИН.Андрей Будогосский: "Не я возвращал Турбина в премьер-лигу"

 

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" еще раз объяснил, почему арбитр Сергей Карасев не получил назначения на матч 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак". Напомним, что эту игру обслужит Михаил Вилков.

– Мы уже информировали об итогах заседания контрольно-квалификационной комиссии, где было принято следующее решение: Карасев допустил ошибку в одном из двух спорных эпизодов в матче"Терек"  "Уфа". В этой связи ему снижается нагрузка на один тур. Он должен был судить встречу "Локомотив" – "Спартак", но теперь мы произвели замену. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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