Андрей Будогосский: "Карасеву снижается нагрузка на один тур"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" еще раз объяснил, почему арбитр Сергей Карасев не получил назначения на матч 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак". Напомним, что эту игру обслужит Михаил Вилков.

– Мы уже информировали об итогах заседания контрольно-квалификационной комиссии, где было принято следующее решение: Карасев допустил ошибку в одном из двух спорных эпизодов в матче"Терек" – "Уфа". В этой связи ему снижается нагрузка на один тур. Он должен был судить встречу "Локомотив" – "Спартак", но теперь мы произвели замену. (Сергей ЕГОРОВ)