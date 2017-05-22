Андрей Будогосский: "К системе видеоповторов отношусь с настороженностью"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высказал мнение о возможности проведении в российском чемпионате эксперимента по введению видеоповторов. Ранее член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил в интервью ТАСС о том, что подана заявка в ФИФА на участие в эксперименте по внедрению системы видеоповторов. Эксперимент возможен со следующего сезона в режиме оффлайн.

– Надо узнать, какая именно будет система, как она станет работать, – говорит Будогосский. – То, что я знаю – это достаточно сложная и ответственная работа. Не все так просто. Надо изучать, как это будет выглядеть, насколько это эффективно в плане затрат и времени, своевременности срабатывания? Там достаточно много экранов, в которые нужно смотреть и выбирать изображение. Отношусь к видеоповторам с настороженностью, но если это окажется эффективным, нужно пробовать. Пока же, на мой взгляд, самое важное – система определения взятия ворот. (Сергей ЕГОРОВ)