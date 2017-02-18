Андрей Будогосский: "Инспекторы РФПЛ смогут получать до 35 тысяч рублей за матч"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что инспектор, обслуживающий матчи премьер-лиги, теперь вместо 15 тысяч рублей за матч сможет получать 35 тысяч.

– Мы и инспекторам повысили гонорары, – цитирует "Р-Спорт" Будогосского. – То есть сейчас инспектор РФПЛ вместо 15 тысяч рублей может получить за игру 35 тысяч рублей, но эта оплата складывается из двух исходных. 25 тысяч рублей – это базовая ставка инспектора, и 10 тысяч – бонус за каждый матч. Но и тут (как и с оплатой судьям) за качеством работы будет стоять контрольно-квалификационная комиссия РФС.