Андрей Будогосский: "Иностранные арбитры? У нас есть свои судьи, которые справятся с игрой любого уровня"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что скептически относится к идее назначения иностранных арбитров на матчи чемпионата России. По словам Будогосского, в России есть свои судьи, которые справятся с игрой любого уровня.

– Как относитесь к идее назначения иностранца на матч "Спартак" – "Зенит"? В частности, арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова.

– Всегда считал, что у нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня. На мой взгляд, если избрать схему по обмену – кто-то из Узбекистана судит в России, а наш арбитр едет на статусную игру туда, я бы это понял и одобрил. Но вспомните прошлый опыт, когда приглашали иностранных не самых лучших арбитров. Одного из них с полным основанием товарищ Газзаев назвал клоуном. Некорректно так говорить о коллеге, но тогда Валерий Георгиевич имел основания для такого высказывания. Это имидж страны, нашего футбола. Пусть это прозвучит парадоксально, но обсуждение того, кто кого будет судить, говорит о повышенном интересе к футболу. Пусть и не всегда здоровом интересе. (Сергей ЕГОРОВ)

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