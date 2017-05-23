Андрей Будогосский: "Главная проблема - количество судей уровня РФПЛ и ФНЛ". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Главная проблема - количество судей уровня РФПЛ и ФНЛ"

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Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский считает, что главной проблемой в России является количество арбитров высокого уровня. Тем не менее он уверен, что в ближайшем будущем она будет решена.

– Есть проблема с количеством судей, соответствующих уровню премьер-лиги и ФНЛ, но мы надеемся, что она будет решена, – сказал Будогосский в эфире "Наш футбол". – Это одна из ключевых проблем. Работа ведется.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SP2

Количество проблемой быть не может! Опять русский никто в школе не учил??

19:53