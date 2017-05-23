Андрей Будогосский: "Главная проблема - количество судей уровня РФПЛ и ФНЛ"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский считает, что главной проблемой в России является количество арбитров высокого уровня. Тем не менее он уверен, что в ближайшем будущем она будет решена.

– Есть проблема с количеством судей, соответствующих уровню премьер-лиги и ФНЛ, но мы надеемся, что она будет решена, – сказал Будогосский в эфире "Наш футбол". – Это одна из ключевых проблем. Работа ведется.