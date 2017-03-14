13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Французову предлагали диалог. Он сослался на болезнь и отказался"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского прояснил ситуацию с отказом председателя Московской коллегии судей Сергея Французова от инспектирования матчей чемпионата России. Французов отказался работать на играх до тех пор, пока действуют полномочия руководителей департамента судейства и инспектирования и судейского комитета – соответственно Будогосского и Андрея Бутенко.

– Знаю, что с Французовым беседовал руководитель судейского комитета Андрей Павлович Бутенко, предложил встретиться и обсудить те претензии, которые он имеет, – сказал Будогосский. – Потому что не совсем понятно, чем письмо мотивировано. Это напоминает детскую обиду. Андрей Павлович предлагал диалог. Французов сослался на болезнь и отказался от встречи. (Сергей ЕГОРОВ)

Глава московских судей отказался работать с Будогосским

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lordblack

Дакар не хочет пачкатся 13:28*----- В школу бы вам сходить, русский язык подтянуть за 3 класс.

13:47

Дакар

не хочет пачкатся

13:28

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