Андрей Будогосский: "Фол Фернандеша - это не красная, это пурпурная карточка"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский считает, что полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш должен был получить красную карточку за фол на 35-й минуте встречи. Также он отметил, что гол Александра Кокорина не должен был быть засчитан, так как Артем Дзюба отвлекал своими действиями вратаря.

- Хочу сказать, что эпизоды, похожие на гол Кокорина, рассматривались на сборах, и все приняли решение, что ассистент должен был реагировать на борьбу Дзюбы за мяч и поднимать флаг, - сказал Будогосский в эфире телеканала "Наш футбол". - Богданов правильно и своевременно выполнил инструкции. Решение засчитать гол, на мой взгляд, ошибочно. Но окончательное решение за специальной комиссией. Если бы Дзюба не выпрыгивал, то все было бы иначе.

Столкновение вратаря "Локомотива" и нападающего "Зенита"? Очень тяжелый момент и для судьи, и для анализа. С одной стороны, попытка голкипера вступить в борьбу, и возникает контакт. Мне пока непонятно, был ли вообще контакт. Возможно, не было нарушения правил. Повтор не дает окончательно понять это. Не могу дать однозначную оценку.

По поводу желтой карточки Фернандеша могу сказать однозначно – это не красная, это пурпурная карточка. Она должна была быть показана.

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"