Андрей Будогосский: "Было бы приятно, если бы Сельдяков судил дерби в звании генерал-майора"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра Владимира Сельдякова на матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". По его словам, в последнее время судья значительно вырос в своей работе.

- Владимир за последнее время значительно вырос в классе своей работы, мы за ним наблюдаем, что называется, не первый день, - сказал Будогосский. - Этот судья является сложившейся личностью, выбрали его, исходя из уровня арбитража.

- То, что он полковник, как-то поможет ему в этом матче?

- Думаю, ему больше бы помогло, будь он генералом! (смеется). Этот человек получил орден из рук Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, он кандидат педагогических наук, написал учебник по физподготовке для военных ВУЗов. Это говорит о том, что Сельдяков - человек интеллектуальный. Мне бы, конечно, было приятно, суди Владимир этот матч в звании как минимум генерал-майора. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.