Андрей Будогосский: "Арбитр – участник футбольного социума и имеет право выражать мнение"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что арбитры должны контактировать со СМИ, но в разумных пределах. По словам Будогосского, рефери имеет право выражать свое мнение.

– На претензии главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко жестко ответил арбитр Александр Егоров – это новый тренд, вы не запрещаете судьям высказываться в ответ на претензии в их адрес?

– Наоборот, считаем, что рефери должны говорить о своей работе. Для нас очень важно, что это не звучит как оправдание. Надо понимать, что арбитр – такой же участник футбольного социума, без которого невозможно проведение матчей. И имеет право выражать мнение. Это не значит, что судья должен по горячим следам комментировать свою работу. Должно пройти какое-то время, чтобы ее осмыслить. Посмотреть, как он сделал, что… Считаю, что рефери должны контактировать со СМИ, но естественно, в разумных пределах. (Сергей ЕГОРОВ)

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