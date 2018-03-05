23:51 5 марта | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Арбитр не мог вмешаться в спорный эпизод матча "Арсенал" - "Ахмат"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" объяснил, что арбитр матча 21-го тура чемпионата России "Арсенал""Ахмат" (1:0) не мог вмешаться в спорной ситуации и порекомендовать хозяевам выбить мяч за боковую. Игроки "Арсенала" не стали останавливать игру, а пошли в атаку и забили гол.

– Не может быть никаких вопросов к арбитру Безбородову. Судья не имеет права вмешиваться в подобные ситуации и рекомендовать игрокам выбить мяч или предпринять иные шаги для остановки игры. Фэйр-плей – компетенция команд, которые в такой ситуации могут выбить мяч за пределы поля. (Сергей ЕГОРОВ).

Полное интервью Андрея Будогосского

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ntsg62

Не зря Комбаров там пылит...Был бы нормальным МУЖИКОМ ,играл бы в другой команде.

07:31

ilias67

Фэйр-плей – компетенция команд- у арсенала эта опция отсутствует, и очень даже хорошо. Земля круглая...........

01:28

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