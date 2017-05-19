 Андрей Аршавин: "Зениту" не хватает молодых игроков, способных заиграть на высоком уровне". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Аршавин: "Зениту" не хватает молодых игроков, способных заиграть на высоком уровне"

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Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин считает, что его бывшей команде не хватает не хватает воспитанников петербургских детско-юношеских школ. По его мнению, весной сине-бело-голубые стали играть медленнее, поэтому у команды и появились проблемы.

- О причинах надо говорить с теми, кто сейчас в команде, но "Зенит" весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень непосредственно игровых проблем, - цитирует "Р-Спорт" Аршавина. - Во всяком случае, в тех матчах, что я видел. 

Знаете, когда я в последний раз был в "Зените", там не наблюдалось молодых игроков, способных заиграть на высоком уровне. По результатам школы наоборот работают хорошо, выигрывая первенства России в разных возрастах. Но последним неплохим набором, на мой взгляд, был 1987-й год рождения. Однако и там никто не прорезался. Да и что значит "неплохим"?  Когда в команде появлялись Кержаков, Денисов или Быстров, сразу было видно: это таланты, которые обязательно заиграют. Они с первых дней составляли конкуренцию основным игрокам. Увы, никого похожего не было даже в том самом 87-м годе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170519/1120654245.html

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