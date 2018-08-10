Андрей Аршавин: "Я хотел перейти в "Барселону"

Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин сказал, что до перехода из "Зенита" в "Арсенал" у него было предложение от "Барселоны". Он отметил, что хотел перейти в каталонский клуб.

– Я хотел перейти в "Барселону", и было предложение. Но на мою игру влияния не оказало то, что я не перешел в "Барселону", - цитирует россиянина prosports.kz. - Я так же хотел играть. В принципе, "Арсенал" – это тоже большой клуб, поэтому причина (того, что не все получилось в Англии - прим. "СЭ") точно не в этом.