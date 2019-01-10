Андрей Аршавин: "Все решения "Спартака" на данный момент выглядят логичными"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин считает, что "Спартак" проводит правильную политику в зимнее трансферное окно.

– Все решения "Спартака" на данный момент выглядят логичными, – сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер". – В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в "Спартаке". Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет. То есть все закономерно.

Джано, еще когда я играл, считался перспективным. Он все перспективный и перспективный, а за "Спартак" по большому счету хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет.

Самедов очень помог команде в чемпионский сезон. Думаю, когда его брали, даже не рассчитывали, что он прямо плеяду лет проведет в "Спартаке". Не думаю, что с ним разрывают контракт. Даже если разрывают, то стороны договорились, и переход устраивает всех.

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