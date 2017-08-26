Андрей Аршавин: "В идеале хотел закончить карьеру в "Зените"

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", рассказал, почему уехал из Англии и отметил, что хотел закончить карьеру в "Зените".

– У меня заканчивался контракт. Никто не предложил его продлить. Естественно, я вернулся в "Зенит", – отметил Аршавин в интервью телеканалу "Катунь 24". – Когда я уходил из "Зенита", в идеале я хотел однажды вернуться обратно и закончить там карьеру. Сложилось немного не так. Сейчас я играю в "Карайте". Это меня полностью утраивает.