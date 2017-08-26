Андрей Аршавин: "Российским игрокам часто незачем ехать за границу"

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", назвал причины, из-за которых российские игроки не уезжают за границу.

– Тем игрокам, которые могли бы там играть, незачем ехать за границу, – отметил Аршавин в интервью телеканалу "Катунь 24". – У них хорошие финансовые условия здесь. Другие – просто не готовы, их не зовут. Это основные две причины. Если бы в российском чемпионате не было денег, то футболисты выступали бы за границей, как это было в 90-е. Футбол тогда за границей был лучше и платили там больше. Сейчас жизнь поменялась. С 2000-х можно зарабатывать хорошие деньги. Считаю, что чемпионат России – это хороший уровень.