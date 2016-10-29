Андрей Аршавин: "Российские судьи не идут в ногу со временем"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", считает, что российские арбитры не идут в ногу со временем. По словам 35-летнего футболиста, во многих случаях с удалениями игроков предъявление красных карточек является необоснованным.

- Не думаю, что проблема была в Валентине Иванове, по-моему, он один из самых порядочных людей в судейском корпусе, - приводит ТАСС слова Аршавина. - У него достаточно хорошая репутация и среди футболистов.

Сейчас много проблем возникает с предъявлением красных карточек. Думаю, в большинстве случаев они не обоснованы. Когда судья удаляет игрока, это ломает игру. Понятно, что у них есть рекомендации, но, к сожалению, они не идут в ногу со временем.

Конечно, на заре моей карьеры в "Зените" много раз было ощущение в предвзятости арбитра. В некоторых матчах я чувствовал, скажем так, что судья не за нас.

Напомним, что руководитель Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покинул свой пост спустя 4 дня после матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Встреча ознаменовалась серией спорных решений арбитра Сергея Иванова, вызвавших широкий общественный резонанс.