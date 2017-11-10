Андрей Аршавин: "Поздравляю болельщиков "Зенита" с 10-летием первого российского чемпионства"

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видеообращение бывшего полузащитника сине-бело-голубых Андрея Аршавина. Он пригласил болельщиков команды прийти 19 ноября на матч чемпионата России против "Тосно", чтобы отметить чемпионство 2007 года

"Рад поздравить клуб и всех болельщиков сине-бело-голубых с 10-летием первого российского чемпионства. Это был один из самых ярких и драматичных сезонов в истории "Зенита". Приглашаю всех отметить это событие на стадионе 19 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Увидимся", - сказал Аршавин.