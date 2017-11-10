Андрей Аршавин: "Поздравляю болельщиков "Зенита" с 10-летием первого российского чемпионства"

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видеообращение бывшего полузащитника сине-бело-голубых Андрея Аршавина. Он пригласил болельщиков команды прийти 19 ноября на матч чемпионата России против "Тосно", чтобы отметить чемпионство 2007 года
"Рад поздравить клуб и всех болельщиков сине-бело-голубых с 10-летием первого российского чемпионства. Это был один из самых ярких и драматичных сезонов в истории "Зенита". Приглашаю всех отметить это событие на стадионе 19 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Увидимся", - сказал Аршавин.
После этого видео у вас не должно остаться вопросов о том, как провести 19 ноября!https://t.co/dJE2RK9m42#Чемпионы10ЛетСпустя pic.twitter.com/Qrw24BFQfJ– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 10 ноября 2017 г.