Андрей Аршавин: "Полных трибун на матче с "Зенитом" не жду"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, который вместе с алматинской командой прибыл в Санкт-Петербург для участия в товарищеском матче против "Зенита", в разговоре с "СЭ" отметил, что не ждет на игре полных трибун.

– Соскучились по Петербургу?

– Да.

– Несколько слов про завтрашнюю игру. Ждете полный стадион?

– Нет, полного стадиона не жду. Думаю, будет немного народу – по сравнению с тем, сколько сейчас ходит. Но я рад, что я здесь, и хочу завтра сыграть.

Аршавин: "Полного стадиона завтра не жду".



Петербург! Поднажмем и докажем Шаве, что он был не прав ⚪️🔵 #ЗенитКайрат pic.twitter.com/jeDzXPllB6 – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 8 сентября 2018 г.

Игра "Зенит" – "Кайрат" состоится в воскресенье, 9 сентября. Время начала матча – 18:00. (Егор БЫЧКОВ)