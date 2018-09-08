13:22 | Футбол — РПЛ

Андрей Аршавин: "Полных трибун на матче с "Зенитом" не жду"

Обсудить
0

Полузащитник "Кайрата"  Андрей Аршавин, который вместе с алматинской командой прибыл в Санкт-Петербург для участия в товарищеском матче против "Зенита", в разговоре с "СЭ" отметил, что не ждет на игре полных трибун.

– Соскучились по Петербургу? 

– Да.

– Несколько слов про завтрашнюю игру. Ждете полный стадион?

– Нет, полного стадиона не жду. Думаю, будет немного народу – по сравнению с тем, сколько сейчас ходит. Но я рад, что я здесь, и хочу завтра сыграть.

Игра "Зенит" – "Кайрат" состоится в воскресенье, 9 сентября. Время начала матча – 18:00. (Егор БЫЧКОВ)

Обсудить
0
Материалы других СМИ