Андрей Аршавин: "По своему таланту Кокорин остается лучшим игроком России"

Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин считает, что форвард Александр Кокорин, не получивший вызов в сборную России на Кубок конфедераций-2017, остается лучшим игроком в стране. Также он отметил, что ему приходится играть не на своей позиции, что мешает футболисту раскрыться.

- Я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим, - цитирует "Р-Спорт" Аршавина. - Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже. Как мне кажется, Саша – совсем не игрок бровки, он, по сути своей, оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.

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