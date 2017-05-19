 Андрей Аршавин: "По своему таланту Кокорин остается лучшим игроком России". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Аршавин: "По своему таланту Кокорин остается лучшим игроком России"

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Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин считает, что форвард Александр Кокорин, не получивший вызов в сборную России на Кубок конфедераций-2017, остается лучшим игроком в стране. Также он отметил, что ему приходится играть не на своей позиции, что мешает футболисту раскрыться.

- Я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим, - цитирует "Р-Спорт" Аршавина. - Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже. Как мне кажется, Саша – совсем не игрок бровки, он, по сути своей, оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170519/1120654419.html

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