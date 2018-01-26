Андрей Аршавин: "Между Россией и Англией в смысле футбола - пропасть"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин сравнил футбол в России и Англии. По его словам, чемпионат Казахстана серьезно уступает российской премьер-лиге. Напомним, 36-летний россиянин выступал в Англии за "Арсенал" в период с 2009 по 2013 год. За лондонский клуб в общей сложности он провел 126 игр, забил 28 голов и сделал 22 голевые передачи.
– Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает, – цитирует Total.kz Аршавина. – Очевидно, что она требует обновления и развития. База "Кайрата", конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятерку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.
Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьезно уступает даже чемпионату России.
В большинстве своем в Казахстан приезжают возрастные легионеры, в которых команды заинтересованы на 1-2 сезона. После этого они уезжают доигрывать домой – то же самое, скорее всего, произойдет и со мной. Но есть и другие примеры. Максимович приехал молодым, сейчас играет в "Валенсии". Каньяс уехал в кипрскую команду. Многие говорят о Твумаси, Кабананге. На судьбу молодых и одаренных легионеров влияют удачные выступления в еврокубках, где они на виду. Легионеры менее привязаны, чем местные футболисты, и рассматривают всерьез все поступающие предложения.
Дополнительная информация
https://total.kz/ru/news/sport/andrei_arshavin_v_almati_absolutno_svoi_uklad_zhizni_i_obraz_mishleniya_date_2018_01_25_16_50_23
Гелендваген Бердыева
Это твои проблемы, Андрюша!
19:39
Генри Морган
Действительно!))) Капитан Очевидность открыл Америку!))) Андрюша, там всё на несколько порядков лучше! И ведь всё видел сам. И молчишь!))) Как так можно?!)
18:53