Андрей Аршавин: "Конечно, Кокорин и Мамаев понимают, что так себя вести нельзя"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин выразил свое мнение по отношению к ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

– Конечно, ребята сделали плохой поступок, – сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ". - Конечно, они понимают, что так себя вести нельзя. Саша в обычной жизни – нормальный, добрый, веселый человек. Никто никогда не подумал бы, что он мог в таком участвовать. Надеемся, что он как можно скорее вернется к футболу.

Напомним, что Мамаев и Кокорин находятся под стражей в СИЗО "Бутырки". Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.