Андрей Аршавин: "Как футболист я против лимита на легионеров"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин высказал мнение, что большие зарплаты являются серьезной проблемой в российском футболе, сообщает Газета.ru. Хавбек подчеркнул, что в чемпионате Казахстана лимит на легионеров необходим.

– Лимит на легионеров есть зло?

– Мне кажется, прежде чем утверждать наверняка, необходим детальный анализ. Но как футболист я против лимита. Правда, меня о том же спросили в Казахстане. Вот там лимит точно нужен. Хотя я легионер, и мне это не выгодно.

– Можно ли сказать, что из-за лимита мы теряем таланты?

– Не думаю. Для таланта такое ограничение даже лучше. Но для роста спортсмена, для экономических законов и работы клуба это хуже. Ведь клубы сами жалуются, что ввиду дефицита качественных исполнителей им приходится переплачивать россиянам "за паспорт".

– Большие зарплаты – серьезная проблема в российском футболе? Деньги губят наших игроков?

– Наверное, да. Но я не против больших зарплат. Платите меньше, ребята будут играть за меньшие деньги. Если им даст кто-то больше, они пойдут играть за большие средства.

Думаю, здесь все зависит от конкретного футболиста. За границей тоже получают хорошие деньги. Не уверен, что нужно как-то персонализировать российских футболистов.