Андрей Аршавин: "Известность в Питере? Сейчас вокруг меня ажиотажа нет"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин в интервью программе Ильи Казакова Foot'больные люди сказал, что прохожие в Санкт-Петербурге ведут себя спокойно, когда видят его на улице.

37-летний экс-футболист выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год и с 2013 по 2015 год. Аршавин провел за питерскую команду 352 матча, забил 74 гола и отдал 99 голевых передач.

– Жизнь в Питере? За последние две недели я мало был на улице, – сказал Аршавин в программе Foot'больные люди. – Люди стали спокойно относиться к тому, когда видят меня где-нибудь. Это не сравнить с временами выступления за питерский клуб. Вокруг меня ажиотажа нет.