Андрей Аршавин: "Играть при такой обструкции сложно, и только Глушаков знает, как это сложно"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым. Ряд фанатов выступают за то, чтобы он покинул команду, виня его в увольнении бывшего главного тренера Массимо Карреры.

- Для меня не было проблемой играть в гостях, когда поддерживают соперника. Но когда свои болельщики освистывают тебя, это отвлекает, - сказал Аршавин в эфире передачи "Тотальный футбол". - Когда хочешь играть в футбол и ждешь такой обструкции, это сложно, и только Глушаков знает, как это сложно.