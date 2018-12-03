22:52 | Футбол — РПЛ

Андрей Аршавин: "Играть при такой обструкции сложно, и только Глушаков знает, как это сложно"

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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым. Ряд фанатов выступают за то, чтобы он покинул команду, виня его в увольнении бывшего главного тренера Массимо Карреры.

- Для меня не было проблемой играть в гостях, когда поддерживают соперника. Но когда свои болельщики освистывают тебя, это отвлекает, - сказал Аршавин в эфире передачи "Тотальный футбол". - Когда хочешь играть в футбол и ждешь такой обструкции, это сложно, и только Глушаков знает, как это сложно.

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