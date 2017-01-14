Андрей Аршавин: "Если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин на примере КХЛ отметил, что в России можно создать хороший спортивный продукт, сообщает Газета.ru. Россиянин подчеркнул, что российский футбол не функционирует как бизнес-модель.

– Алексей Миранчук будет получать большую зарплату, если договорится с "Локомотивом". Нападающий "Зенита" Александр Кокорин тоже начал рано получать солидные деньги. Стоит ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов?

– Мне нравится пример хоккеиста Артемия Панарина, который поехал в "Чикаго" на контракт новичка. Наверное, он потерял в деньгах в три-четыре раза. В СКА ему, конечно, дали бы намного больше, чем миллион. А сейчас он уже подписывает контракт на 12 миллионов долларов. На первом месте у Панарина всегда был хоккей...

Мне нравится, как устроена КХЛ. Ее создание и дальнейшее функционирование подтверждает, что в России можно создать хороший продукт. Но Панарин все равно понимал, что НХЛ – самое лучшее. И сейчас у него есть все: он и хорошо играет, и имеет хорошие деньги.

Но почему это работает в НХЛ? Потому что там это работает как бизнес-модель. Там все понятно, почему они готовы платить этим – столько, тем – столько. В НХЛ клубы знают, откуда берут доход. Сколько зарабатывают, столько и могут потратить. Наш футбол так не работает. Сегодня в "Рубине" сумасшедшие деньги, потому что руководство Татарстана хочет их вкладывать. У РЖД проблемы. Но через три дня все может измениться, правильно? А если бы "Рубин" условно тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке.

А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только "Спартак" и "Зенит", наверное, конкурировали бы за золото. Ведь у этих клубов есть большая армия болельщиков, которые приходят на стадион и покупают атрибутику. Плюс "Зенит" выступает в Европе и с этого отчисления получает.

В НХЛ вопрос о потолке зарплат носит естественный характер. Они это делают, чтобы бизнес работал и все были довольны. А у нас это получается искусственно.