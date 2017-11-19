Андрей Аршавин: "До сих пор общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым"

Бывший капитан "Зенита" Андрей Аршавин побывал на матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0). Экс-футболист сине-бело-голубых перед игрой на стадионе "Санкт-Петербург" принял участие в церемонии чествования чемпионского состава, которую он назвал приятной. По его словам, он поддерживает связь с Владимиром Быстровым, Александром Анюковым, Игорем Денисовым.

– Приятная церемония, настроение хорошее. Стадион очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро. Все очень красиво.

– Через неделю матч со "Спартаком". Можете вспомнить самый яркий матч против них?

– Сразу приходит на ум встреча на "Локомотиве", когда мы их 3:0 обыграли в 2004-м году.

– Удается поддерживать контакт с бывшими одноклубниками?

– Общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым – всеми теми, с кем общался и во время периода в "Зените".