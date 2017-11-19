Андрей Аршавин: "До сих пор общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым"

Бывший капитан "Зенита" Андрей Аршавин побывал на матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0). Экс-футболист сине-бело-голубых перед игрой на стадионе "Санкт-Петербург" принял участие в церемонии чествования чемпионского состава, которую он назвал приятной. По его словам, он поддерживает связь с Владимиром Быстровым, Александром Анюковым, Игорем Денисовым.
– Приятная церемония, настроение хорошее. Стадион очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро. Все очень красиво.
– Через неделю матч со "Спартаком". Можете вспомнить самый яркий матч против них?
– Сразу приходит на ум встреча на "Локомотиве", когда мы их 3:0 обыграли в 2004-м году.
– Удается поддерживать контакт с бывшими одноклубниками?
– Общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым – всеми теми, с кем общался и во время периода в "Зените".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-19-andrey-arshavin-na-stadione-teplo-ne-duet-ne-mokro-vse-ochen-krasivo-.htm